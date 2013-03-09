السواحل الملوثة في جدة

المياه غير العطرة تأخذ طريقها إلى البحر من جميع الجهات !!

ومخلفات مصانع المواد الغذائية وما يبقى لدى المطاعم من بقايا مأكولات الزبائن يتم قذفه في البحر !!.

وحتى المواطن العادي الذي يخرج مع أهله للنزهة على الكورنيش يستسهل قذف مخلفات طعامه وشرابه في البحر دون أن يكلف نفسه بوضعه في صناديق القمامة !

فكيف والوضع ما ذكرت بعضه لا يتلوث بحر جدة ؟

فقد كشفت دراسة علمية ــ نشرت يوم 9/3/1434هـ ــ أن جهات رسمية حكومية في جدة تتحمل نحو 80 في المائة من أسباب تلوث المنطقة البحرية والسواحل نتيجة مخالفتها التعليمات البيئية وعدم وجود الرقابة الفاعلة عليها، بينما مرتادو السواحل والصيد لا يشكل خطرهم على البيئة أكثر من 10 في المائة، مشيرة إلى أن سواحل جدة جميعها دون استثناء «ملوثة بدرجات مختلفة» إلا أن المنطقة الممتدة من شمال خليج أبحر وحتى الكيلو 30 جنوبا، تعد شديدة التلوث، ويحذر من السباحة فيها.

وأفادت الدراسة التي أعدت لصالح الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن مدينة جدة بحاجة إلى نحو 15ــ 20 عاما حتى يمكن معالجة مشكلات تلوث سواحلها من خلال التدخل البشري.

وقد أوضح سعادة الدكتور أحمد عاشور رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة في جامعة الدول العربية أن الدراسة أجريت على طول ساحل محافظة جدة من شمال درة العروس وحتى انتهاء الكورنيش الجنوبي بطول 291 كيلومترا، شاملة احتساب جميع الأطوال الداخلية للخلجان والبحيرات الداخلية.

وأبان د.عاشور، أن الدراسة حصرت أسباب التلوث في عوامل طبيعية تتمثل في التيارات البحرية والعواصف والطحالب وتغيرات درجات الحرارة، وأيضا في عوامل غير طبيعية تتمثل في: أعمال الردم والتجريف والتلوث بالزيت، وبالمواد الكيميائية الخطرة، ومن المشاريع الصناعية، والنفايات الصلبة، والصرف الصحي ومخلفات البواخر، وغير ذلك من المواد الضارة.

وكل هذا في الواقع صحيح ولكن إذا كانت تنقية سواحل البحر في جدة من التلوث تحتاج من 15 إلى 20 سنة هذا إذا تم إيقاف رمي المزيد من المواد الملوثة .. فهل بالإمكان إيقاف رمي المخلفات وخلافه حتى تتم تنقية السواحل ؟.

السطر الأخير :

ما أفجع الدنيا إذا ما أصبحت

فيها الحقيقة جثة في مأتم.



*نقلاً عن "عكاظ"