الشؤون الإسلامية تخصص 25 مليون ريال لترميم عدد من المساجد

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مبلغ 25.417.669 ريالاً، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم وصيانة ونظافة وهدم وإنشاء عدد من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، وفق ما ذكرت صحيفة "الجزيرة".



صرح بذلك وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، عبدالله بن إبراهيم الهويمل، مبينا أن المشروعات، التي أرستها الوزارة على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية، تشمل هدم وإنشاء مسجد عمر بن الخطاب بالشيط بمبلغ 782.950 ريالاً، وترميم جامع الحمادي بالدمام بمبلغ 657.610 ريالات، وترميم مسجد الطيار بالخبر بالمنطقة الشرقية بمبلغ 659.595 ريالاً، وترميم المجموعة الثامنة من برنامج خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 1.167.820 ريالاً، وترميم المجموعة العاشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة جازان بمبلغ 2.282.000 ريال.



كما تتضمن المشروعات هدم وإعادة بناء مسجد العموده الجنوبي بالنبهانية بمبلغ 959.730 ريالاً، وهدم وإعادة بناء مسجد فيضة الأخيضر التابع لمحافظة النبهانية بمبلغ 709.000 ريال، وتمديد عملية صيانة ونظافة المجموعة السابعة بمحافظة عنيزة بمبلغ 550.800 ريال، وصيانة ونظافة مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة بمبلغ 300.000 ريال، وهدم وإعادة بناء جامع الطويان التابع لمركز شري بمنطقة القصيم بمبلغ 1.758.165 ريالاً، وترميم المجموعة الثامنة من برنامج خادم الحرمين الشريفين بمنطقة جازان بمبلغ 1.167.820 ريالاً، وهدم وإعادة بناء جامع عقلة بن طواله بمنطقة حائل بمبلغ 1.285.697 ريالاً، وهدم وإنشاء مسجد عوف بن مالك بمدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ 857.059 ريالاً.