مشاريع الجسور والأنفاق تقطع المياه عن ستة أحياء في جدة

كشف مصدر مطلع في الشركة الوطنية للمياه بجدة عن تسبب مشاريع الجسور والأنفاق التي يتم تنفيذها حالياً في طريق الملك فهد (الستين) في انقطاع المياه عن ستة أحياء منذ ثلاثة أسابيع تقريباً.





وأوضح المصدر لـصحيفة «الشرق» أنه يجري حالياً تحويل الخط الرئيس الذي يغذي أحياء «النزهة، الربوة، البوادي، المحمدية، الشاطئ، والبساتين» من طريق الملك فهد إلى مكان آخر، مبيناً أن العمليات تتسارع لحل هذه المشكلة التي لم تكن الشركة طرفاً فيها، مضيفاً أن هذه الأحياء يتم ضخ المياه إليها من «الشعيبة» التي شهدت انخفاضاً في الضخ بشكل كبير بسبب تحويل الخط.

يذكر أن أمانة جدة شرعت مؤخراً في تنفيذ جسر الملك فهد مع حراء، ونفق الفلك مع صاري بتكلفة 210 ملايين ريال، كما ذكرت أنها ستعلن قريباً عن الشركة المنفذة لجسر دوار الدراجة.





من جانبهم، قال عدد من سكان الأحياء المتضررة لـ «الشرق»، ومنهم عزيز الحربي وفيصل البقمي ومحمد فهد، إن المياه المحلاة منقطعة عن أحيائهم بشكل تام لفترة تزيد على ثلاثة أسابيع تقريباً، مشيرين إلى مسؤولي الشركة المياه أخبروهم أن مشاريع الأنفاق والجسور بطريق الملك فهد هي السبب وراءها. وقالوا إن الأمر دفعهم إلى جلب صهاريج المياه مرة أخرى للتغلب على هذه المشكلة. وطالبوا الجهات المختصة بإيجاد حل سريع لها.