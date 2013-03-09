سعوديون يتمكنون من ابتكار طريقة للتحكم في خدمات الهاتف النقال

ذكرت صحيفة "الشرق" أن فريق بحث سعودياً، ابتكر طريقة جديدة للتحكم في خدمات الهاتف النقال من مكالمات ورسائل وغيرها من الخدمات، بحيث تتيح الطريقة المبتكرة التحكم في تلك الخدمات وتشغيل بعضها أو إطفاء بعضها في أماكن وأوقات معينة.



وأوضح الدكتور حاتم بحيري، المشرف على المركز الوطني للإلكترونيات والاتصالات والضوئيات في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ورئيس الفريق البحثي المكون من الدكتور سامي الحميدي، المهندس وليد الربيعان، المهندس عدنان الغماس، إبراهيم المنصور، والمهندس عبدالله بن دبل، ومشعل الخليفة، أن هذا الابتكار حصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأمريكي نظير تميزه بخطوة ابتكارية لم يسبق التوصل إليها.



وبيّن الدكتور حاتم أن ما يميز هذا الاختراع هو انتقاء أجهزة النقال المراد تحجيم خدماتها والسماح لأصحاب الهواتف النقالة الأخرى باستخدام جميع أو بعض خدمات هواتفهم النقالة. ولفت الدكتور بحيري إلى أنه يمكن حجب جميع الخدمات التي تقدم للمستخدمين الموجودين داخل مسجد ما خلال أوقات الصلاة والسماح بتلك الخدمات خارج أوقات الصلوات، أو قطع خدمات معينة كالمكالمات الهاتفية فقط والسماح بالرسائل النصية في قاعات الاجتماعات، كما يمكن أيضاً استثناء هواتف معينة تعود لأشخاص معينين - تعرف عن طريق رقم الشريحة أو الرقم التسلسلي للجهاز- من حجب الخدمات.