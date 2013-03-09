جلستان مهمتان الأحد والاثنين لمجلس الشورى السعودي

يعقد مجلس الشورى السعودي غداً الأحد وبعد غد الاثنين جلستين مهمتين يناقش فيهما العديد من القضايا التي تهم الشارع السعودي، أبرزها قانون تنظيم المكاتب العقارية وتنظيم توثيق الشهادات العليا وإقرار قانون جديد للأوقاف.

وسيصوت المجلس في جلسة الغد على مشروع نظام ممارسة أعمال مكاتب العقارية بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروع.

كما سيناقش طلب اللجنة الأمنية فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده، إضافة إلى التصويت على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية.



وفي جلسة الغد سيصوت المجلس على نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا المقدم من الدكتور موافق الرويلي، وسيسبق التصويت الاستماع لوجهة نظر اللجنة التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء حول المشروع الذي نوقش في السنة الرابعة والأخيرة من الدورة الخامسة.

كما ستعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف لمناقشته تمهيداً لإقراره، ويهدف التنظيم الجديد لتنظيم جميع الأوقاف وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها.

كما سيتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1432/1433. وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433 وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/1433.

كما من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف.