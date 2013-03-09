"البحث الجنائي" يطيح بقاتل عن طريق تتبع رقم "الجوال"

قامت الفرق الأمنية في محافظة الطائف، أمس، بتتبع رقم جوال شخص قام بقتل مقيم بمسدس كان بحوزته في حي العنود.

وذكرت "عكاظ"، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا من مخالف، عن قيام شخص بإطلاق النار على زميله المقيم في حي العنود بالطائف من مسدس كان يحمله ولاذ بالفرار من الموقع.

وفور تلقي البلاغ انتقل للموقع عدد من الدوريات الأمنية وفرق البحث الجنائي، حيث توصلت الجهات الأمنية لمعلومات عن نوع سيارة المتهم وهاتفه الجوال.

بعدها تتبع أفراد البحث الجنائي الشخص وتم القبض عليه بعد ساعتين فقط من الواقعة، وذلك في مركز الحوية على مسافة 50 كيلو مترا من موقع الجريمة.

وأكد الناطق الإعلامي في شرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري القبض على القاتل خلال ساعتين من وقوع الجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية معه لمعرفة ملابسات وأسباب الجريمة.