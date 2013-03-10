استخدام الرمي بالرصاص بدلاً من السيف لتنفيذ الحد الشرعي

كشفت مصادر صحافية سعودية عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والصحة وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن العام والمديرية العامة للسجون لدرس إمكانية استخدام الرمي بالرصاص في تنفيذ أحكام القصاص بدلاً من السيف، حسب ما جاء في صحيفة "اليوم".

وكانت وزارة الداخلية قد فوضت أمراء المناطق بتنفيذ أحكام القصاص رمياً بالرصاص لحين البت في الوسيلة الأنسب لتنفيذ الحكم.

وذكر تعميم حول "آلة تنفيذ حكم القتل"، صادر من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى دوائر فرع الهيئة بالمناطق، أن اختيار آلة التنفيذ متروك لأمير المنطقة، حيث إنه عند غياب النص القانوني يكون انتقاء طريقة القصاص من اختصاص نائب ولي الأمر المشرف على تنفيذ الحكم.

يذكر أنه تم تنفيذ حكم القصاص رمياً بالرصاص في عدد من الحالات، أشهرها كانت لإحدى الجانيات في حائل والتي أقدمت قبل عدة سنوات على قتل زوجها بغفلة منه وإخفاء جثته وسيارته.