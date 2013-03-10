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صالح الشيحي

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

كاتب صحفي سعودي من مواليد مدينة رفحاء في شمال السعودية يكتب زاوية يومية في الصفحة الأخيرة في جريدة الوطن السعودية، بدأ محررا متعاوناً في صحيفة عكاظ أثناء المرحلة الثانوية ثم صحيفة المدينة، وتفرغ بعدها للعمل الصحفي لمدة عام في صحيفة الوطن في مرحلة ما قبل التأسيس وحتى صدورها، كما عمل مديراً للشؤون الإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا، وشارك في العديد من الندوات والفعاليات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واللقاءات المختلفة.

جامعة

حينما تكون مسافراً ويتصل بك اثنان من أبنائك.. الأول يطلب منك مجموعة ألعاب، والآخر يطلب مجموعة من الكتب.. أي الطلبين سيسعدك أكثر؟!
في كل الأحوال مؤكد أنك ستلبي الطلبين قدر استطاعتك، لكنك حتماً ستكون مسروراً بالذي طلب الكتب، وستحرص على تلبية طلبه بحماس أكبر!
خلال السنة الأخيرة ارتفعت مطالبات أهالي "حفر الباطن" بافتتاح جامعة لهم.. جميل جداً أن يتحد أهالي المنطقة على رؤية واحدة، وهدف واحد، وغاية واحدة.. عطفاً على كثافة السكان.. نحن لا نتحدث عن مدينة صغيرة هامشية.. نحن نتحدث عن منطقة مهمة مترامية يسكنها قرابة نصف مليون نسمة.. وتحتل "موقعاً استراتيجياً" برزت أهميته الكبيرة أثناء حرب الخليج الثانية.. أنت اليوم تتحدث عن رابع المناطق السعودية في الميزان التجاري!
هذا أمر جيد.. أن يطالب الناس بجامعة.. هذا يعني أن الناس ينظرون للمستقبل.. يريدونك أن تساعدهم في بناء الإنسان.. في رعاية الأجيال القادمة.
الجامعة لا يقتصر دورها على تخريج الطلبة والطالبات.. حينما تتحدث عن جامعة فأنت تتحدث عن الشراكة المجتمعية.. عن التنمية المستدامة.. تتحدث عن خدمة المجتمع من خلال البحث العلمي.. تتحدث عن تهيئة البيئة المحلية للإبداع.. تسهم في خلق مناخات ثقافية متنوعة.. تتحدث عن مجتمع المعرفة..
من هنا، كلنا أمل أن تتبنى وزارة التعليم العالي، بالتعاون من إمارة المنطقة الشرقية، تحقيق حلم أهالي هذه المنطقة الغالية على قلوبنا.. "حفر الباطن" غالية وأهلها كرام ويستحقون التفاعل مع مطالبهم المنطقية.


*نقلاً عن "الوطن"

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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