داعية ينتقد معارضي مرسي ويثير جدلاً بين السعودية ومصر

أبدى سعوديون استنكارهم من داعية إسلامي ألقى خطبة في مصر شبّه فيها معارضي الرئيس محمد مرسي ببني إسرائيل، حيث ألقى الداعية خطبته بحضور الرئيس مرسي بعد الصلاة، وقال له فيها إنه كمثل طالوت الذي استكثر عليه قومه من بني إسرائيل المُلك.

وجاء غضب السعوديين رداً على إيحاء الداعية بأنه يحمل الجنسية السعودية ويتحدث نيابة عن حكومتها وشعبها، الأمر الذي اعتبره السعوديون تعدياً عليهم. إضافة إلى كونه تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر.

وبعد نشر الخطبة في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف المصرية باسم "داعية سعودي"، لم يذكر أحمد ناجي الزراع أنه غير سعودي، ما أدى ببعض أطياف المعارضة أن يعتقدوا بأن الخطبة تحريضاً عليهم من الرأي العام السعودي، الأمر الذي أثار حفيظة كثير من السعوديين الذين أكدوا احترامهم لمصر وعدم تدخلهم في شأنها الداخلي.

وفي اتصال لقناة "العربية" مع الدكتور محمد آل زلفة، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، قال: "تكمن المشكلة فيمن يدعون أنهم دعاة وخطباء، يبشرون بمفهوم إسلامي جديد، وذلك بعد فوز الإخوان بمصر".

وأبان آل زلفة في حديثه أنه من وقت لآخر نجد أن هؤلاء المدّعين يذهبون لمصر وينحازون لفريق ضد آخر، موضحاً أن المملكة العربية السعودية لا تعترف بمثل هؤلاء الأشخاص، ومصر في غنى عن تعريف أو تصنيف مثل هؤلاء.

وأضاف آل زلفة: "هذا الأخ الذي تحدث هو من سلسلة المتحيّزين الذين يعتقدون بأن الإسلام لم يعرف إلا بعد الثورة بمصر"، مؤكداً أنه لا يوجد شخص بالسعودية يؤمن بما يقوله هؤلاء الدعاة، الذين وصفهم بـ"المتمليحين" أمام الشعب المصري.

وأوضح آل زلفة في نهاية حديثه: "الشعب المصري واعٍ لا يغتر بأمثال هذا الداعية المدعي، ولن يحملوا السعودية قول هذا الرجل".