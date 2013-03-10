سعودي يُدخل سيجارة في عينه ويحول 100 ريال الى 500

لاقى مقطع فيديو مصوّر نشر عبر موقع "يوتيوب" رواجاً كبيراً، حيث يظهر فيه شاب سعودي يقدم فاصلاً من عروض الخفة يمرر سيجارة عبر عينيه وأذنيه، ويلمس الـ100 ريال فتتحول الى 500.

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وبالإضافة إلى موقع "يوتيوب"، انتشر المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، وعلّق البعض على الشاب بأن لديه قدرة فائقة في خفة اليد، حيث نجح في تحويل 100 ريال سعودي إلى 500 ريال، وآخرون أطلقوا عليه لقب الشاب المعجزة.

فيما جاءت تعليقات أخرى ساخرة بشدة من الفيديو، معتبرين أن ما قام به الشاب ما هو إلا خدعة تكنولوجية واضحة للعيان ولا يجب ان تنطلي على أحد.

