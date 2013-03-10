وزارة الحج السعودية: 72 ألف حاج إيراني يؤدون الفريضة سنوياً

كشفت وزارة الحج السعودية عن عدد الحجاج الإيرانيين الذين يؤدون الفريضة، حيث قدرت أعدادهم بنحو 72 ألف حاج، في وقت التقى فيه، السبت، الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج السعودي في مكتبه بمدينة جدة، وفدا من مكتب شؤون حجاج إيران برئاسة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور سيد أحمد بن جعفر موسوي.

وتناول اللقاء المواضيع الخاصة بتنظيم شؤون الحجاج الإيرانيين القادمين من إيران لأداء مناسك الحج، ويشمل ذلك الإسكان والتنقلات، بالإضافة إلى الجوانب التوعوية النسكية والإجرائية، كما شملت النقاشات الخدمات التي تقدم لهم من مؤسسات أرباب الطوائف ومكتب الوكلاء الموحد والنقابة العامة للسيارات بجانب التعاون المشترك فيما يتصل بخدمات المعتمرين في إيران، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، الأحد.

كما استعرض الجانبان، ما تحقق من نجاح متميز لحج العام الماضي، وما بذل من إمكانات وجهود للحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده، ومتابعتهما المباشرة لكل أمور الحج، وتقديم الدعم غير المحدود للمشاريع والإنجازات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتوسعة المطاف، وتنفيذ قطار المشاعر المقدسة، ومشروع قطار الحرمين الشريفين، إيمانا منهما بأمانة ومسؤولية هذا العمل في سبيل تيسير وراحة واطمئنان الحجاج والمعتمرين والزوار في أداء نسكهم.

وأكد وزير الحج السعودي للجانب الإيراني الاهتمام بالبرامج المعدة من وزارة الحج، ومنها مسألة توعية الحجاج قبل قدومهم إلى الأراضي المقدسة والالتزام ببرنامج التفويج على جسر الجمرات، مع الانتهاء المبكر لعقود النقل الجوي، وعقود الإسكان.

ومن جانبه، ثمن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الإنجازات والتطويرات المتلاحقة والمقدمة من السعودية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، التي تمكن حجاج بيت الله الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم من أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان.