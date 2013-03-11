إنشاء نظام إلكتروني لربط المواطنين بالمجالس البلدية

أنشأت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، نظاماً إلكترونياً معلوماتياً متطورا يواكب المستجدات التقنية الحديثة، ويسهم في تيسير الحصول على المعلومات وتبادل الخدمات الإدارية بين الجهات الثلاث المعنية بهذا النظام، وهي: الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، والمجالس البلدية، والمواطنين.

وبحسب ما ذكرت "الرياض"، يهدف النظام في مجمله إلى "أتمتة" أعمال الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية وكذلك أعمال المجالس البلدية في كل بلديات مناطق المملكة، بحيث يمكّن الوزارة من متابعة أعمال المجالس وتقديم الدعم الاداري والفني للمجالس وفق نظام تقني متطور يحقق سرعة الإنجاز وسهولة الاتصال والتواصل بين مستخدمي النظام.

كما يشكل حلقة وصل بين المجالس البلدية وبين الأعضاء، وكذلك بين المجالس والمواطنين وبين المجالس البلدية والإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية، ويمكن المواطن من الحصول على أخبار المجالس وما تنشره من قرارات، ويتمكن من تقديم الاقتراحات والشكاوى ومتابعة ما يتم عليها من إجراءات، مما يسهل تفاعل المواطنين مع المجالس البلدية.

ويتكون النظام من عدة أجزاء فرعية هي: نظام متابعة شؤون المجالس البلدية، ونظام المعلومات الإدارية للمجالس البلدية، ونظام شؤون أعضاء المجالس، ونظام الخدمات الإلكترونية للمواطنين.