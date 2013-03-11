إشارة خضراء تمتد بين البحر والبحري، أي من التراب إلى التراب، وعليهــا لوحــة واضحة وصريحة «افعل ولا حرج»

فتح حساب إبراء ذمة يعني «افعل ولا حرج»، وخلص ذمتك بما تجود به نفسك في أرذل العمــر… شركات الخدمات تتعامل مع العملاء بقاعدة «افعل ولا حرج»، و»اللي ما يعجبه يشرب من البحر»، شركات الاتصالات تمرمط العملاء ولا يجرؤ أي صحفي على عمل تقرير صحفــي ميداني متكامــل عــن مقالبها؛ لأن هذه الشركات تمسك المؤسسات الصحفية من يد الإعلانات المتاحة بالميزانية سنوياً، وعلى قدر أهل العزم…. يعني مبدأ هذه الشركات مع موظفيها «افعل ولا حرج»، والعميل غير مهم؛ لأن خراج المشتركين يأتي بالمشعاب.

البريـد كــوسيلة تواصل بين المدن يتعامــل بطريقة «افعـل ولا حرج»، والــذي لا يصدق يسأل معالي عضو مجلس الشورى عبدالوهاب بن مجثل عن تجربته المريرة معهم، طبعاً أكثر من أسبوعين من الاتصالات والمتابعة اليومية وفي الأخير لم تصل رسالته المهمة للرياض، يمكن أن تكون قد تاهت في دهاليز الصناديق المشوهة لحيطان المنازل تحت «افعل ولا حرج».

أما شركات الكهرباء والخطوط السعودية فلديها حصانة ولا يجرؤ أحد على كشف ثقوبهـا وعيوبها وهي تقدم خدمات مدفوعـة القيمة وتعتبرهـا صدقة وشرهات، بل منة على عباد الله.

بين أمان العقوبة وقاعدة «افعل ولا حرج» هموم يومية كتبتها على سطح الماء وعلى صخور الحيــاة «اقبص في حيد واكتب في خصفة».

نقلاً عن صحيفة "الشرق" السعودية*