الحجيلان: اتهامات الملحم غير دقيقة وبعض معلوماته مضللة

اعتبر الدكتور ناصر الحجيلان وكيل وزارة الإعلام السعودية، اتهامات الكاتب والناقد الصحافي عضو مجلس إدارة نادي الشرقية الأدبي عبد الله الملحم له مجرد وجهة نظر، مشيرا إلى أن المعلومات التي أوردها الملحم غير دقيقة، وبعضها ناقص وتتضمن جزئيات مضللة.

جاء ذلك ردا على اتهامات الملحم للحجيلان بأنه السبب في تازيم علاقة الوزارة مع الأندية الثقافية منذ مجيئه قبل عام، مبيناً في حديثه لبرنامج "إضاءات" أن معظم الأندية الأدبية تعاني مشاكل مع وزارة الثقافة والإعلام.

وأكد الحجيلان أن الوزارة اتخذت منهج الانتخاب كآلية من آليات العمل الثقافي لكي يتولى المثقفون إدارة هذا العمل، وفق لائحة تنظم العمل حققتها في 16 ناديا في مختلف أنحاء المملكة، وكان من بينها نادي منطقة الشرقية الأدبي.

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وأوضح الحجيلان أن هناك بعض الأخطاء حدثت أثناء عملية الانتخاب التي جرت في موعدها في نادي منطقة الشرقية، ثم أتيحت الفرصة للطعن وفق مادة اللائحة التي تنظم حق العمل، وتقدم البعض للطعن على النتيجة وثبتت بعض المشكلات، حيث تم تأجيل حضور47 عضواً للجمعية العمومية، رغم انطباق الشروط عليهم، وتم إبعادهم بدون وجه حق، ثم اكتشاف استبعاد مجموعة من الأعضاء لأسباب واهية وقبول مجموعة أخرى لا تنطبق عليها شروط العضوية.

وأضاف: بما أن الوزير هو المخول اتخاذ القرار في مثل هذه المور، صدر القرار بإلغاء الانتخابات في نادي منطقة الشرقية الأدبي بعد رصد التجاوزات المذكورة، وتقرر تكوين مجلس مؤقت واستكمال التحقيق في التجاوزات.

وأشار الحجيلان إلى أن المحكمة رفضت بعد ذلك إلغاء الانتخابات، ولكنها أيدت استكمال التحقيق، وهو الأمر الذي التزمت به الوزارة، ومن ثم استكملت التحقيق وأرادت أن تعيد المجلس، لكن كان هناك 6 أعضاء استقالوا من المجلس، وفي هذه الحالة يعتبر المجلس منحلا وفق اللوائح، أي أنه لا وجود له.