السعودية.. شرطة القصيم توثق 350 مزوّراً تمهيداً للتحقيق

وثقت شرطة منطقة القصيم أسماء 350 متورطاً بالحصول على شهادات مزورة وبياناتهم الشخصية والرسمية و33 شهادة مزورة وجاهزة للتسليم.

وفي حديث لصحيفة "الرياض" السعودية أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان انه تم استدعاء المتورطين في تزوير الشهادات لمناقشتهم، تماشياً مع نظام الإجراءات الجزائية تمهيداً لإحالتهم لهيئة الرقابة والتحقيق، وفقاً للاختصاص ومخاطبة فرع وزارة الخدمة المدنية بالقصيم بنماذج للشهادات المزورة للتعامل معها وفقاً للاختصاص الإداري.

وأضاف العقيد الهبدان أن التعاون القائم بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وهيئة الرقابة والتحقيق أوجد بيئة ساهمت برصد أطراف القضية لتوجيه الاتهام إليهم، حسب نظام المرافعات موضحاً نقل المتهم الرئيس بعد انتهاء التحقيق معه إلى سجن بريدة، تمهيداً لرفع القضية للقضاء الشرعي.

يشار إلى أن شرطة منطقة القصيم قد ضبطت مقيماً عربياً ومعملاً متكاملاً يحتوي على جميع أدوات تزوير الشهادات الجامعية والمعاهد الأهلية بالمملكة ومعاهد أجنبية وأختام رسمية لجامعات وكليات ومعاهد سعودية وأجنبية وأختام تصديق على صحة الختم وأختام لإدارات حكومية خدمية بلغ عددها اثنين وثلاثين ختماً، إضافة لضبط ستة عشر ألفا وثمان وسبعين شهادة مزوره لجميع المراحل.

