السعودية تطلق سراح المخالفات لنظام حظر المسيرات في بريدة

أطلقت السلطات السعودية سراح كافة النساء اللاتي شملهن الأمر القضائي باستثناء امرأتين رفضتا الخروج رغم استكمال كافة الإجراءات ذات العلاقة بإطلاق سراحهما.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم أنه تم التواصل مع ذوي المرأتين اللتين رفضتا الخروج، لإقناعهما بتنفيذ الأمر القضائي، حيث سبق أن صدر أمر قضائي بالإفراج عن عدد من النساء اللاتي تم إيقافهن ومحاكمتهن وهن مطلقات السراح.

يذكر أنه سبق الإعلان عن المقبوض عليهن من قبل الجهات الأمنية بمدينة بريدة لمخالفتهن الأنظمة والتعليمات والتي تحظر التجمعات والمسيرات والاعتصامات، ورفضهن التجاوب مع نصائح العلماء والمشايخ بالانصراف، وعدم امتثالهن لتعليمات رجال الأمن لإنهاء تجمعاتهن المخالفة.