المدينة.. التحقيق في تخزين أدوية بدورات مياه مستشفى

تسبب تسجيل فيديو بُث على موقع "يوتيوب" في إقالة مسؤولين في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد أن أظهر عامل نظافة (آسيوي الجنسية) يقوم بتخزين أدوات طبية وحقن وعلب تستخدم في التحاليل المخبرية في دورات مياه.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، فإنه تم إعفاء مدير المختبر بالعيادات الخارجية من مهامه.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، عبدالرزاق حافظ، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطايفي قد أحال مقطع الفيديو إلى إدارة المتابعة للتحقق من صحتها.

ويكشف الفيديو الذي عُنون بـ(فضيحة في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة) سوء النظافة في المستشفى وطرق تخزين الأدوات الطبية بعد أن أظهر أحد عمال النظافة وهو يخزن العشرات من كراتين الأدوات، مثل الإبر وعلب التحاليل الطبية في مستودع داخل دورات مياه، ويظهر الفيديو حديثاً دار بين المصوّر والعامل وهو يسأله عن ماهية محتوى الكراتين التي يتم تخزينها في دورات المياه، وقال العامل في التصوير إنه لا ذنب له في ذلك وإنما هي أوامر (السعودي)، ويقصد المسؤول عنه، ثم يسأل المصور العامل عن اسم المستشفى ليجيب العامل أنه مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

وبعده بدأ المصور في فتح دواليب التخزين ليظهر كمية الأدوات الطبية المخزنة داخل دورات المياه، وبعد ذلك وفي نفس اللحظة أخذ مصوّر المقطع يدور بكاميرته ليظهر موقع المخزن الذي يتضح من الفيديو داخل دورات مياه قبل أن يغادر العامل المكان ويدخل عيادة رقم (21) والتي حمل بابها لوحة كتب عليها سحب العينات.