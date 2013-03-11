سعودي يحصل على براءة اختراع في عزل المنشآت النووية عن آثار الزلازل

تمكن الدكتور خالد بن عبداللطيف السيف المستشار المتفرغ لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- المركز الوطني للربوت والأنظمة الذكية- والأستاذ المشارك بقسم الهندسة الميكانيكية بجامعه الملك سعود، من الحصول على براءة اختراع علمية من المكتب الأمريكي للملكية الفكرية في مجال عزل المنشآت النووية من آثار الزلازل.

وذكرت "صحيفة الرياض" أن الباحث قدم تصميما تفصيلياً لقاعدة عزل ذكية تستخدم في مرحلة إنشاء المفاعلات النووية، وتستطيع هذه القاعدة عزل من 90 إلى 95 في المئة من شدة الزلزال، وذلك حسب الاختبارات المعملية التي تمت على جزء من نموذج مصغر لنظام العزل.

وتتكون القاعدة الذكية من مجسات بدقة عالية للتعرف على بداية الهزة الأرضية، ومن ثم نقل الإشارة إلى لوحة تحكم إلكترونية التي بدورها تنظم عمل ستة صمامات في ثلاث أسطوانات هيدروليكية لتثبيت القاعدة في حالة الاستقرار قبل الهزة الأرضية وبعدها.

ويستفيد من هذا الطراز الجديد للقاعدة الذكية جميع المنشآت الحساسة مثل محطات الطاقة النووية والمستشفيات والمدارس وجميع المباني ذات الارتفاع المنخفض والتي توجد في مناطق تنشط فيها الزلازل.