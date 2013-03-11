برمجة بطاقة الأحوال المدنية لتعمل كبطاقة صراف آلي

حسم المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر جدل استحالة برمجة بطاقة الأحوال لتعمل كبطاقة صراف آلي للأموال، وقال في تصريح لـ"الوطن"، إن الهوية الوطنية ستتحول قريبا إلى بطاقة متعددة الأغراض بما فيها بطاقة الصرف الآلي.

وأبان الجاسر، أن الهوية الوطنية ستكون في المستقبل القريب بطاقة متعددة الأغراض، تعطي صورة كاملة عن حاملها وسيرته الذاتية ويستخدمها كبطاقة صراف آلي بدلاً عن بطاقات الصراف الآلي، مضيفا أن هذه الفكرة قابلة للتنفيذ وستعلن الأحوال عن كل شيء في وقته.

وأوضح الجاسر أن بطاقة الأحوال مهيأة لجميع الخدمات، وقال "لا علم لدي عن موعد التنفيذ، ولكن فكرة برمجة البطاقة لتعمل كبطاقة صراف آلي للأموال قابلة للتنفيذ وليست مستحيلة" .

وأشار إلى أنها تأتي ضمن توجه الدولة في تفعيل الحكومة الإلكترونية، وأضاف "سوف تعلن الأحوال المدنية عن كل ما يتعلق بموضوع الاستغناء عن الصراف الآلي في وقته".

وكان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أكد صعوبة الاستغناء عن بطاقات الصراف الآلي، مشيرا إلى أن هذه الفكرة سابقة لوقتها، مشددا على أن بطاقات الصراف الآلي متوافقة مع التقنيات المتقدمة، وأن فكرة دمجها ببطاقة الأحوال سابقة لأوانها وليست واردة التطبيق، وليس لدينا أي علم بهذا الموضوع.