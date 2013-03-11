جوازات الرياض تقبض على 41 مخالفاً لنظام الإقامة

نفذت دوريات جوازات منطقة الرياض مساء البارحة الأحد حملة أمنيه لدهم موقع لتجمع العمالة المخالفة لنظام الإقامة، وغالبيتهم من الجنسية الإفريقية، بطريق الثمامة بمدينة الرياض، أسفرت عن الإطاحة بأكثر من واحد وأربعين مطلوبا من جنسيات مختلفة غالبيتهم من الأفارقة، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض".

وكانت عمليات بحث وتحر سبقت عملية دهم الموقع الذي نفذته دوريات جوازات منطقة الرياض بقيادة قائد دوريات جوازات منطقة الرياض العقيد عبدالمحسن المديميغ ومتابعة من مدير إدارة الوافدين بمنطقة الرياض العميد محمد بن بطي العنزي تم من خلالها رصد للمواقع المشبوهة في منطقة الرياض التي يقطنها مخالفو نظام الإقامة من العمالة الأفارقة وغيرهم من مختلف الجنسيات وبعد تحديد أحد الموقع بطريق الثمامة بمدينة الرياض وتحديد الموعد الزمني لتواجد العديد من المتسللين والذين يقيمون في البلاد بطريقة غير مشروعة ممن قدموا إلى مدينة الرياض عن طريق التسلل والتهريب تحركت دوريات جوازات منطقة الرياض.

وقال العميد محمد بن بطي العنزي مدير إدارة الوافدين بمنطقة الرياض أسفرت عن القبض على (41) مخالفا لنظام الإقامة غالبيتهم من الجنسيات الأفريقية، مؤكداً أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم للتأكد من هوياتهم وسيتم تطبيق الأنظمة بحقهم وترحيلهم لبلادهم بعد استكمال إجراءاتهم.