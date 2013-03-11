فصول جدة الأربعة

لو أننا في زنبابوي لربما تفهمنا ثبات مشاكلنا البيئية والصحية.وهذا التفهم يعود إلى تواضع إمكانيات زنبابوي الاقتصادية، ومع وجود ذلك التواضع في أي دولة من الدول الفقيرة، إلا أن حضور الوقاية غالبا ما يردع ثبات أي مشكلة.فما الذي يحدث في جدة تحديدا؟كل عام ومخاوف الأعوام السابقة تتجدد، حتى غدونا نخاف من أي تجربة سابقة مع الأمطار أو مع الحرائق أو مع الانهيارات، ويبدو أن الأمانة تواصل تقديم انهزاماتها أمام مرض حمى الضنك.هذا المرض الذي صك عملة خاصة بمدينة جدة، وبالرغم من الأموال الضخمة التي رصدت لمحاربتها، إلا أن موسم تكاثر البعوض وتخلي الأمانة عن دورها الرئيس في متابعة المستنقعات وتطهيرها جعل المرض يعاود وجوده في كل عام ليتغلغل في أجساد سكان هذه المدينة الذين ملوا من المطالبة بمداومة رش المستنقعات.وقصة المليار ريال التي دفعت قبل مدة لمحاربة هذا المرض لا تزال حاضرة، إلا أن حضورها يتحدد في اختفاء الأموال وبقاء المرض، وهي حالة تجسد أن الأمانة راغبة في توطين مرض الضنك، إذ ليس هناك من تفسير في معاودة فتك المرض بالمواطنين إلا تمركز الإهمال وعدم التيقظ مع انتشار هذا المرض بين المواطنين، حتى إذا سقط البعض منهم نهضت الأمانة مدعية أنها تقوم بدورها، والمتمثل في متابعة الرش وملاحقة البعوض، بينما الواقع يثبت وجود مئات المستنقعات المهملة.وليس جديدا القول بأن الأمانة ظلت عاجزة حيال إنهاء مأساة المستنقعات، ففي كل جهة من المدينة ثمة بؤرة تجمع البعوض وتوزع الأمراض المختلفة، ومنها حمى الضنك، كما ليس جديدا القول إن مدينة جدة تغرق في تلال من القمائم، وهي المشكلة التي تؤرق المدينة، وقد وعدت الأمانة سابقا بأن هذه الظاهرة سوف تختفي خلال ستة أشهر، وقد مضى على هذا التصريح أكثر من سنتين، وما زالت مدينة جدة تحتفل يوميا ببقاء قمامتها.وإذا كان مرض حمى الضنك يعلن عن وجوده بالسرعة القصوى من خلال إسقاط المصاب به، فإن أمراض القمائم المتناثرة تتسلل إلى الأبدان وتستقر ريثما تعلن عن وجودها متأخرا.ولهذا، علينا تقديم الشكر العميق لأمانة جدة، كونها أسست لنا عيدا موسميا نحتفل فيه بمقدم الأمراض بسبب إهمال المستنقعات وتراكم القمائم، حتى غدت فصولنا الأربعة هي: فصل الأمطار، فصل حمى الضنك، فصل القمائم (العادية والطبية)، وفصل انبعاث المياه الارتوازية.. فقط نتمنى أن تعلن لنا الأمانة عن دخول الفصول؛ لكي نتهيأ لاستقبال كل فصل على حدة.

*نقلاً عن "عكاظ" السعودية.