مجلس الوزراء يعتمد تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة

اعتمد مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، قرار تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة بجميع مكوناته، مشيراً إلى أن المشروع سيكون منتهياً بكامله خلال سبع سنوات.

وشرح المجلس في بيان له أن مشروع النقل العام بمحافظة جدة يشمل شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط نقل بحري وخط عربات للكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسراً معلقاً، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية.

وقال إن المشروع كاملاً بجميع مكوناته سينفذ خلال سبع سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية ووزير النقل.

وأشار المجلس إلى تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بالمحافظة.

يُذكر أن هذا المشروع يعد الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض التي يجري حالياً تنفيذه، وفي مدينة مكة المكرمة التي بدأت الإجراءات المطلوبة لتنفيذه.

وكان أمين جدة الدكتور هاني أبوراس كشف أمس الأول في بيان صحافي عن جملة من المشاريع التي ستشهدها جدة خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها مشاريع النقل العام، بالإضافة إلى مشاريع إسكان على مساحة 22 مليون متر مربع في مشروع "مروج جدة".

وذكر أبوراس أن مشروع كورنيش جدة الشمالي الحاصل أخيراً على جائزة أفضل مشروع في الشرق الأوسط، أصبح اليوم مشروعاً قديماً، مشيراً إلى أن الأمانة بصدد العمل على افتتاح أربعة كيلومترات جديدة من الواجهة البحرية، وهي المنطقة الواقعة بالقرب من جامع حسن عناني في الكورنيش الجنوبي.