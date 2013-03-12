الدفاع المدني يسيطر على حريق جامعة نورة بـ29 آلية

سيطر الدفاع المدني على حريق شبّ في جامعة "الأميرة نورة"، شرق العاصمة الرياض، نتج عن ماس كهربائي في مبنى السنة الحضيرية. واستخدم الدفاع المدني طائرات الهليكوبتر في إطفاء الحريق الذي شبّ قرابة الساعة العاشرة صباحاً دون أن ينتج عنه إصابات سوى حالة اختناق واحدة.

وانتقدت طالبات وبعض أعضاء هيئة التدريس في الجامعة عدم إطلاق صافرات الإنذار وتشغيل المضخات المائية. وقالت إحدى المدرّسات: "لم نعلم بالحريق إلا بالصدفة بعد أن كُنا في القاعة. لم تنطلق صافرات الإنذار ولم يخبرنا أحد بالحريق".

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني النقيب محمد الحمّادي لـ"العربية.نت" أن الحريق نتج عنه نقل طالبتين للمستشفى بعد أن أصيبت إحداهما باختناق والأخرى بخوف شديد. وقال: "تلقينا عند الساعة 10:44 بلاغاً بوجود حريق في جامعة الأميرة نورة في مخرج 9، وعلى الفور تحرّكت 6 فرق إطفاء و8 فرق إنقاذ و3 آليات إخلاء و10 وحدات مساندة وطائرتان عاموديتان من فرق الطوارئ في الدفاع المدني، وتم مباشرة الحادث وتمشيط المبنى بالكامل وفتح جميع المصاعد للتأكد من عدم وجود محتجزات فيها، وتم نقل طالبتين لمستشفى قريب بعد أن أصيبت واحدة بحالة اختناق والأخرى بهلع شديد".

وأشاد النقيب الحمّادي بتعامل الموظفات في الجامعة اللاتي ساعدن في إخراج الطالبات بتنظيم وهدوء، ما ساعد على عدم وجود تدافع وإصابات، وأضاف: "كما نفذنا في العام الماضي عملية إخلاء افتراضية شاركت فيها جميع العاملات بالجامعة، وهو ما ساعد على تصرفهن السليم عند وقوع الحادث اليوم".

وكان مبنى 8 في الجامعة قد تعرّض لماس كهربائي أمس الاثنين دون أن يشعل حريقاً قبل أن يحدث ماساً آخر اليوم في مبنى السنة التحضيرية ومبنى 4.