الرياض وأسبوع «التكة»

مدينة الرياض شاهد جزالة ما قطعه مجتمعنا من مسافات تطوير تعتبر خيالية إذا قورنت بأوضاع المدن العربية الأخرى ذات التبكير المدى في مشاريع تطويرها، حيث الرياض الآن أكثر كفاءة في وجودها الحضاري ونقلها من قرية طين نقطعها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب في زمن لا يتجاوز الساعة الواحدة.. فكانت بحق مدينة الأمير سلمان بن عبدالعزيز الذي رعى شخصياً مهمات وصولها إلى جزالة الإعمار الذي هي فيه الآن..



هي شاهد مقارنة بيننا وبين أي عاصمة أخرى.. جميل جداً دون شك هذا الوصول الحضاري، وستضاف إليه الآن مهمة وصول إلى وجود الشواهد التاريخية القديمة التي كانت معروفة مثل غيرها آنذاك بما كانت عليه من بساطة وهي شواهد سترينا كيف كانت المدينة قرية وكيف كان بيت الطين هو ذروة جزالة السكن، وأن المرور من داخل بعض الأحياء بواسطة السيارة أمر في منتهى الصعوبة، وتتجلى بساطة المعيشة بما هو موجود الآن من لوحات فنية تقدم لجيل اليوم كيف كانت أساليب السير بين الأحياء لرجال لا يغفلون استعمال المشلح لكنهم يضعون على رؤوسهم ما تم شراؤه من احتياجات للمنزل أو احتياجات لماعز البيت.. حيث لم تكن آنذاك هناك أي مواقع لبيع الحليب المعلب أو الألبان، وكان «المرقوق» هو الوجبة الرئيسية.. وللغذاء موعدان.. وقت الضحى ويسمى «الهجور»، وبعد العصر يأتي موعد العشاء، وبعد صلاة العشاء تتضاءل نسب من يسيرون في الشارع..



يربطني بهذا الماضي حالياً ما قرأته عن مباحثات اجتماع سمو أمير الرياض الأمير خالد بن بندر وسمو نائبه الأمير تركي بن عبدالله للاجتماع الثاني للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.. ووسائل التطوير عديدة جداً ولعل أبرزها: فتح مجالات لمواقع الترفيه والزيارات العائلية في مواقع حدائق سوف تتضاعف بشكل جيد، وأيضاً الاهتمام بتحسين وتجديد مواقع شعبية خيالية التكوين آنذاك لعل أبرزها دخنة والدحو وأحياء أخرى جنوبية..



من طرائف حي الدحو آنذاك استحالة أن يمر عبر طرقه أي وسيلة نقل لضآلة اتساع شوارعه، وأيضاً تلك الممرات المغلقة في أعلاها بحيث يصعب أن تدرك ما إذا كنت في ليل أو نهار.. والبطحاء تدخل في دائرة الأحياء المهمة شعبياً، حيث كانت في ذلك الماضي السوق التجاري المنافس لسوق المقيبرة، ومعظم من كانوا يبيعون لا يملكون مواقع اتساع للبضائع، وإنما كانوا يختارون مساحة متر ونصف في متر ونصف لعرض مبيعاتهم على ساحة الأرض.. يقابلها ضيافة ثليم وهو موقع متواضع لكنه آنذاك كان خير شاهد كرم تقدمه الدولة.. وأذكر أن زميلاً من مدينة الزلفي أحضر شقيقه إلى الرياض وجعله يبيع في البطحاء وغاب عنه يومين ثم أتاه يسأله عن مبيعاته فقال له الشاب الصغير: لا أريد أن أبيع.. أنا متضايق نفسياً من زحمة هؤلاء بين من يبيع على الأرض ومن يبيع متنقلاً ببضاعته على يده.. لا تغضب مني ودي أسافر.. فقال أخوه: أخطأت أنا حيث لم أقل لك إن هذا الوقت في الرياض يسمونه أسبوع «التكة»، أي «القلق»، حتى إن الملك سعود يتجول خارج مكتبه لإزاحة القلق من نفوس المواطنين.. فقال له شقيقه: والله ما دام الموضوع كذا.. أنا كنت أظني وحدي في ها«التكة» خلاص.. أبي أجلس أبيع..



الشواهد الهائلة حالياً هي أوثق برهان لحجم جزالة القدرات والخطط التي نقلت الرياض من تلك البساطة في مواقع المبيعات المتواضعة إلى تعدّد عشرات الأسواق المزدحمة بالمواطنين والمواطنات مثل: كارفور، والعثيم، وحياة مول، وأسواق الفيصلية، وأسواق المملكة، والسدحان مول، وهايبر بنده، والتميمي، وبانوراما، والدانوب، والرفاعي.. وكذا عشرات كثيرة يصعب ذكرها غير موجودة في ضخامتها وكثرتها في أي عاصمة عربية..



نقلا عن "الرياض" السعودية