سعوديون يغيرون عجلات سيارتهم أثناء القيادة في طريق سريع

أصبح رفع السيارات على عجلتين هواية جديدة تستقطب شبابا سعوديين في منطقة حائل حتى اصبح بعضهم يقومون اثناء رفع العجلات بفك الاطارات واستبدالها، او بشرب القهوة للمزيد من الاثارة.

ونقل شابان سعوديان خبرتيهما في رفع العجلات للراغبين في تعلم هذه الهواية حيث انشأ "ابو حسحوس" و"ابو راجح" معهداً لتخريج دفعات من الهواة. وشرح ابو حسحوس لقناة "العربية" ان الفكرة بدأت بعد سؤال الكثير من المتجمهرين والاصدقاء عن طريقة الرفع والشعور الذي يسود داخل المركبة اثناء هذه الحركة.

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ومن جهته أكد ابو راجح أنه تم تعليم وتخريج ما يزيد عن 10 اشخاص العام الماضي، مضيفاً ان العدد الاجمالي للشباب القادرين على الرفع يتجاوز الـ50 فرد. ويؤكد ممارسي هذه الهواية أنها غير خطرة، رغم بعض الحوادث الغير متوقعة، والغير خطرة حتى الآن.

ويقضي الشابان ثلاث ساعات يوميا في التدريب والتعليم، ويصرفان في كل جولة مبلغ 400 ريال سعودي (100 دولار) تذهب بين تغيير إطارات وصيانة المركبة، التي شرح أو حسحوس أنها عادةً ما تكون سيارة عادية ليس فيها وسائل سلامة إضافية.

وقبل كل جولة يتم التأكد من سلامة المركبة وتعبئة ضغط هواء الإطارات الى الـ90 رطلا. وتتجاوز السرعة التي يقود فيها الشبان السيارة اثناء الرفع 140 كم/الساعة، الا انها قد تزيد أو تنقص حسب المنطقة والطريق.



وأقر أبو حسحوس أن هذه الهواية تعد مخالفة مرورية، الا ان احد من الشباب لم يتم القبض عليه او تغريمه حتى الان. وتمنى المغامر ان يتم الاعتراف باللعبة للمشاركة بمسابقات عربية وعالمية.