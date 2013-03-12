فهمونا وكثّر خيركم

رغم إيماننا أن الحلول طويلة الأجل هي المجدية والأنفع لأي مشكلة، إلا أن الحلول السريعة «الإسعافية» ليست أقل أهمية حين تكون المشكلة مركبة ومعقدة ومتشعبة الجوانب والأطراف كمشكلة السكن التي أصبحت قضية وطنية، وهما ثقيلا لكل مواطن حين يفكر فيها. استجدت وزارة الإسكان وواجهت مشاكل ضخمة منذ إنشائها ولا تزال تواجه المزيد، هناك مشروع الاستراتيجية الوطنية للإسكان لكنها ــ مثل غيرها ــ تظل مجرد استراتيجية على الورق عندما لا تتوفر لها شروط وإمكانات تنفيذها. رصدت مبالغ كبيرة جدا للوزارة ولكن لا نعرف جيدا كيف سيتم استثمارها لحلحلة مشكلة السكن طالما الوزارة مازالت تشكو مثل المواطن. نحن نقدر محاولاتها، ونتابع حوارات ونقاشات وزيرها مع المجتمع عبر وسائل الإعلام، ولكن كل ما يقال لا يزيد عن أمان الله أعلم كيف ومتى تتحقق، ولذلك لا يستطيع المواطن ربط حلم السكن بها، في هذه المرحلة على الأقل، لتكون الخلاصة أنه ليس أمام هذا المواطن الذي لا يمتلك أرضا ولا مالا ولا قرضا عقاريا في حكم الغيب، سوى حشر رأسه مع بقية الرؤوس التي لا تجد حلا سوى في التمويل العقاري عن طريق البنوك أو الشركات المتخصصة في التطوير العقاري.

لقد أصدرت مؤسسة النقد قبل أيام اللائحة التنظيمية أو التنفيذية لنظام التمويل العقاري، لكنها لغير المتخصصين تبدو ألغازا ولوغاريتمات ومصطلحات يصعب على الشخص العادي فهم معانيها ودلالاتها، لا ندري ماذا نظمت ولا كيف ستحمي المواطن المسكين من جبروت جهات التمويل التي ترهن عمر الشخص والعقار الذي تشتريه له، أو لها على الأصح، بنسبة أرباح باهظة تختلف تماما عن الإعلانات الترويجية المليئة بالتضليل والاستدراج إلى ورطة طويلة بواسطة عقود مجحفة لن تنصفه منها مؤسسة النقد ولا أي جهة أخرى.

لذلك، وحتى يقضي الله أمره بالنسبة لوزارة الإسكان ومشاكلها، وبما أن اللائحة قد صدرت، فعلى الأقل نرجو أن تتفضل الوزارة، ومؤسسة النقد بتوعية الناس عن كيف ستخدمهم هذه اللائحة التنظيمية بدلا من استمرارهم في انتظار المجهول.

نقلا عن "عكاظ" السعودية