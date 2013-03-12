لجنة ملكة جمال "الأخلاق" بالشرقية تعتزم إطلاق مسابقة للرجال

كشفت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال الأخلاق في المنطقة الشرقية، عن إصرار أعضاء اللجنة على إطلاق مشروع لتنظيم مسابقة خاصة بالرجال لاختيار ملك جمال الأخلاق، على أن يكون تنظيم مسابقة الرجال بموازاة المسابقة المخصصة للنساء، وذلك خلال العامين القادمين.

وجاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن فتح اللجنة باب الترشح للفتيات، للتنافس على لقب "سيدة الأخلاق" في النسخة السادسة للمسابقة، تحت شعار "أخلاقي .. هويتي".

ووفقا لصحيفة "الشرق" السعودية، ذكرت المدير التنفيذي للمسابقة خضراء المبارك، أن اللجنة بدأت استعداداتها الخاصة لتتويج الفائزة بلقب ملكة جمال الأخلاق، مشيرة إلى أن اللجنة مصممة أيضاً على إطلاق مسابقة للرجال بموازاة المسابقة المخصصة للنساء، لافتة إلى أنه سيتم وضع أطر تحدد آليات الاختيار والتحكيم والتدريب، تمهيداً لإطلاق مسابقة ملك جمال الأخلاق للرجال خلال العامين القادمين.

وأكدت أنه سيسبق حفل تتويج ملكة جمال الأخلاق بالشرقية سلسلة برامج وورش عمل تمهيداً لحفل التتويج المزمع تنظيمه في شهر ذي القعدة القادم، مشيرة إلى وجود تسهيلات كثيرة للراغبات في الترشح من منطقة الأحساء، من ضمنها توفير المواصلات وتذليل العقبات التي قد تعيق مشاركتهن.



وقالت إن اللجنة المنظمة وضعت شروطاً وأحكاماً للراغبات في الترشح للتنافس على اللقب وهي: أن تكون المتسابقة سعودية الجنسية، وعمرها بين 17-25 سنة، وأن تكون ملتحقة رسمياً بالمسابقة عبر تعبئة استمارة الانضمام أو التسجيل عبر موقع المسابقة الإلكتروني ، وأن تحضر المتسابقة البرنامج المعد من قبل اللجنة، والالتزام بالضوابط الخاصة بالمسابقة، وألا تكون إحدى بنات أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة التحكيم.