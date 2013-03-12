وزارة الداخلية تستعيد مطلوباً أمنياً بعد مغادرته لخارج المملكة

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه تم استعادة أحد المواطنين المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق أن تم إيقافهم، وذلك لارتباطه بنشاطات الفئة الضالة بالمملكة، حيث غادر المملكة بعد إطلاق سراحه بطريقة غير مشروعة.



وأشاد المتحدث الأمني بجهود ذوي المطلوب الذي تمت استعادته، وبحرصهم وقيامهم بمتابعته وإقناعه بالرجوع عن غيه، وتواصلهم مع الجهات المختصة لترتيب وتسهيل عودته إلى المملكة.



كما أوضح المتحدث الأمني أنه سيتم أخذ مبادرته بتسليم نفسه وجهود ذويه في ذلك بالاعتبار.



وجدد المتحدث الأمني دعوة وزارة الداخلية لكافة المغرّر بهم والمطلوبين للجهات الأمنية، لاستدراك وضعهم والمبادرة بتسليم أنفسهم.