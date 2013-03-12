"الجوازات" توقف العمل بتصاريح السفر الورقية في السعودية

بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية إيقاف العمل بتصاريح السفر الورقية القديمة، والاستعاضة عنها بالتصاريح الإلكترونية للمواطنين.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، كانت الجوازات اعتمدت إصدار تصاريح السفر إلكترونيا من منتصف العام الماضي، حيث أصبحت إدارات الجوازات تصدر التصريح الإلكتروني دون الحاجة للحصول على التصريح الورقي القديم.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، أنه يمكن استبدال التصريح الورقي مستقبلا بآخر إلكتروني من أحد فروع الجوازات المنتشرة بجميع مدن ومحافظات المملكة أو من خلال الاشتراك في الخدمات الإلكترونية "أبشر" .