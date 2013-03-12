%12 من السعوديين يستخدمون تويتر.. 45% منهم إناث

كشفت ورقة عمل متخصصة أن نسبة استخدام "تويتر" بين سكان السعودية تمثل 12% من إجمالي السكان، في حين أن نسبة الذكور من إجمالي عدد المستخدمين تبلغ 55%، فيما بلغت نسبة الإناث 45%.

وأوضحت الورقة التي قدمها المدير التنفيذي في شركة مدينة تقنية المعلومات نضال الحطامي، بعنوان "التسويق الإلكتروني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي" أثناء ندوة أقامتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول، أن مستخدمي تويتر ينقسمون إلى فئتين عمريتين، الأولى عمر أصحابها (25-34 عاماً) والثانية (18-24 عاماً). ولفت الحطامي، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق"، إلى أن مائتي مليون مستخدم نشط شهرياً في "تويتر". كما يشهد الموقع 175 مليون تغريدة يومياً، منها 17 مليون تغريدة عربية، كما يشهد الموقع أكثر من 320 حساباً جديداً في الدقيقة، ومائة ألف تغريدة، بالإضافة إلى أن 75% من قادة العالم يستخدمون "تويتر"، و88% من مستخدمي الموقع يتابعون علامة تجارية واحدة على الأقل، مؤكداً أن الشركات التي تستخدم "تويتر" تضاعف عدد عملائها شهرياً، حيث إن 44% من المسوقين كسبوا عملاء من خلال الموقع في عام 2012.

وقال الحطامي إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يصنف ثالثاً في اهتمامات المستخدمين في السعودية، في حين يأتي موقع يوتيوب الأول في العالم بنمو في عدد المشاهدات بنسبة 109%، كما سجل السعوديون المركز الأول لأعلى نسبة مشاهدة في العالم بتسعين مليون مشاهدة. وأوضح أن نسبة انتشار "فيسبوك" بين مستخدمي الإنترنت تبلغ 52%، ويمثل الذكور ما نسبته 70% من المستخدمين، فيما تمثل الإناث 30%.