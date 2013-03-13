آل الشيخ: باب الحسبة أغلق والهيئة تتكفل بالمعارض المختلطة

أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لـ"الرياض" أن باب الاحتساب قد أغلق كاملا، وستوكل جميع المعارض التي تشتمل على وجود المرأة والرجل إلى رجال الهيئة بالتنسيق مع الجهة المنظمة، كما أن جميع من يعمل في الهيئة من الميدانيين يتمتعون بأخلاق سمحة، وروح التعاون التي نرجو من الله أن تكون في ميزان أعمالهم فهم أبناء هذا الوطن، ولن يقدموا له إلا كل خير، ولن يدفعوا عنه إلا كل شر. وفقاً لصحيفة "الرياض".

ونفى آل الشيخ ما أشيع حول دور علاقة الهيئة بتنظيم قطار الأنفاق التابع للهيئة العليا لتطوير الرياض، وقال: "الهيئة لا دور لها في قطار الأنفاق وما أشيع حول هذا غير صحيح، فالهيئة ليست جهة تنظيمية وإنما هي جهة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر".

وحول تنظيم معرض الكتاب لهذا العام، قال آل الشيخ: "هناك تضامن بين الهيئة ووزارة الإعلام والتنظيم الجيد يعود لجهود الوزارة، مما أدى إلى انسيابية في العمل".

وشكر كل من كان لديه روح احتساب وتنحى ليترك المجال لرجال الهيئة لتقوم بواجبها.