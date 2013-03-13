رفض إدراج حميدان التركي في صفقة تبادل السجناء مع أمريكا

أكد تركي حميدان التركي، والد السجين السعودي المحكوم بالسجن في الولايات المتحدة، حميدان التركي، أن مدير إدارة إصلاح السجون في الولايات المتحدة الأمريكية، رفض إدراج اسم والده في صفقة تبادل المسجونين بين البلدين، بحجة أن قانون ولاية كلورادو يستلزم إصلاح السجين داخل السجن، ويمنع نقله لمكان آخر.



وقال تركي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلنا قبل قليل خبر عدم قبول الوالد حميدان التركي في اتفاقية تبادل السجناء، حيث جاء الرفض من مدير إدارة الإصلاح". وتابع في تغريدة "أخرى: "حسبنا الله ونعم الوكيل، تتقطع السبل وتغلق الأبواب ويبقى بابك، اللهم إنا نسألك أن تفرج عنه، وأن تنصره على من عاداه، حسبنا الله ونعم الوكيل".



وشدد التركي على أنهم سيواصلون مساعيهم لإدراج اسم والده في القائمة المقبلة.



وكان حميدان التركي يقضي حكماً بالسجن لعشرين عاماً في سجن ولاية كلورادو بتهمة مخالفة نظام الإقامة، وإساءة معاملة خادمته الآسيوية.

وكانت أسرته تأمل أن يتم ضمه لصفقة التبادل لكي يكمل بقية سجنه في السعودية.