مطر الأحمدي يغادر رئاسة مجلة "لها" بعد 10 سنوات

غادر مطر الأحمدي رئاسة مجلة "لها" بعد أكثر من 10 سنوات قضاها رئيساً للمجلة النسائية التي تعدّ من أشهر المجلات النسائية العربية حالياً.

ويُعد الأحمدي أحد أبرز الصحافيين العرب في الصحف النسائية، حيث كان يدير سابقاً مجلة "سيدتي" التي تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر.

وقال في تصريح لقناة "العربية": "أنا في الحقيقة انتقلت من رئاسة تحرير مجلة "لها" التي تصدر عن طريق الحياة اللندنية إلى مستشار إعلامي في نفس الجهة الإعلامية".

وأضاف: "لا علاقة لاستقالتي بتراجع الصحف الورقية، وأودّ أن أطمئن جميع العاملين في الصحف الورقية، خاصة النسائية، أنه لا خطر عليها، حيث إن هناك 90% من الإعلانات مخصصة للورقية بينما الإلكترونية فقط 10%".

وأوضح الأحمدي أنه ليس من السيئ ولا الخطأ أن تقوم بعض المجلات كـ"سيدتي" بطرح برنامج تلفزيوني على الهواء، وهذا يعزز ويساعد أي مجلة على الانتشار.