معالجة مشكلة سيول جدة بحديد يكفي لبناء 6 أبراج "إيفل"

أكد مدير عام مشروع تصريف مياه السيول، المهندس أحمد السليم، أن المشروعات الدائمة ستكون كافية لمنع مشكلات السيول في جدة، وأن الحديد المستخدم في المشروع يكفي لبناء 6 أبراج "إيفل".



إن مشروعات الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول، شملت إنشاء خمسة سدود وملحقاتها، وتوسعة مجاري تصريف مياه الأمطار الحالية، إضافة لإنشاء قناة جديدة لتصريف مياه الأمطار بمحاذاة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.



وقال المهندس السليم إن هذه المشاريع لحماية النطاق العمراني، وستتبقى في المستقبل مشاريع حماية تمدد النطاق العمراني، مؤكداً أن المشروعات ستوصًل السيول مستقبلاً إلى البحر بدلاً من تجمعها في المدينة.



وبين أن الحديد المستخدم 48 ألف طن في المشروع يكفي لبناء 6 نسخ من برج إيفل، و230 ألف متر مكعب من "الكونكريت" يتجاوز الكمية المستخدمة في بناء برج خليفة الذي يعد البرج الأعلى في العالم.



وكان أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، دشن المشاريع الدائمة لدرء أخطار السيول عن محافظة جدة، والتي انتهى تنفيذها مؤخراً وَفق الخطة التي أعدتها اللجنة الوزارية لمعالجة تصريف مياه السيول والأمطار.