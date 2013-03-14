بالإجماع.. محمد بن نايف رئيساً فخرياً لمجلس وزراء الداخلية العرب

أجمع مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثلاثين بجلسته الختامية على تنصيب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، رئيساً فخرياً للمجلس، لما يتمتع به من حس بالمسؤولية ومن كفاءة واقتدار، كما ورد في بيانه.

كما أدان المجلس الدعم اللوجيستي الذي تقدمه إيران لعمليات إرهابية في البحرين واليمن, وثمن جهود أجهزة الأمن البحرينية واليمنية في مكافحة الإرهاب ودورها في كشف خلايا ومخططات إرهابية خطيرة, وأشاد بجهود أجهزة الأمن العربية للقضاء على الإرهاب وتفكيك شبكاته، وبتطور قدرات هذه الأجهزة في البحرين والسعودية والعراق.

وندد المجلس بكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله ورفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها ودعوة جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن, وإدانته الشديدة للعملية الإرهابية التي تعرض لها مجمع الغاز بعين أميناس بالجزائر من قبل جماعة من المرتزقة وإشادته بالرد السريع والحازم للسلطات الجزائرية على هذا العمل الإرهابي.

وناقش المجلس سبل دعم وزارة الداخلية والشرطة في دولة فلسطين ودعا إلى توفير التدريب والتأهيل الأمني اللازمين لرجال الشرطة الفلسطينية.

