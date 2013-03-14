حملة مرورية تنتهي بسحب 270 سيارة مهملة

قامت الحملة المرورية التي تنفذها إدارة مرور منطقة الرياض بسحب 270 سيارة مهملة ومعروضة للبيع من أمام الورش والميادين العامة والأرصفة وبعض الحدائق والمواقف الخاصة ببعض المجمعات التجارية من جنوب الرياض مساء أول أمس، وفقاً لـ صحيفة "الرياض".

وبدأت الحملة المرورية التي وجه فيها مدير مرور منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز أبو حيمد، وأشرف عليها رئيس شعبة السير العقيد محمد سليمان اللحيدان، بعد عصر يوم الثلاثاء وحتى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

وشملت عدداً من الورش في أحياء جنوب الرياض وبعض الحدائق العامة ومواقف الأسواق التجارية التي في الغالب ما يستغلها بعض المخالفين لترك سياراتهم أو لعرضها للبيع بعد إيقافها أو تركها في تلك المواقع.

وأسفرت الحملة المرورية عن سحب أكثر من 187 سيارة مهملة كانت متروكة أمام الورش, كما قامت الحملة بمخالفة أكثر من 18 ورشة بعد ثبوت تورط أصحابها في إصلاح السيارات المصدومة بدون ورقه إصلاح.

وفي عدد من المواقع الأخرى التي طالتها الحملة المرورية تم سحب 84 سيارة من السيارات المعروضة للبيع, تركها أصحابها في بعض المواقع العامة وعلى الأرصفة وفي مواقف بعض المجمعات التجارية والحدائق العامة وفي داخل بعض الأحياء حيث تم تسليم هذه السيارات المعروضة للبيع لبلدية الحي الذي تتبعه لتطبيق الغرامة المطبقة والتي تقدر بـ2000 ريال.

وتأتي هذه الحملة المرورية في إطار الحملات التي تنفذها إدارة مرور منطقة الرياض هذه الأيام بهدف رفع مستوى الضبط المروري ومتابعة بعض التجاوزات الخاطئة وتوجيه السائقين إلى الالتزام بأنظمة المرور واستخدام المركبة والطريق استخداماً من شأنه أن يعزز الثقافة المرورية والتعامل مع المركبة والطريق في تحقيق الاستخدام الأمثل من أجل مجتمع مروري آمن.

