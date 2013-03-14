شبوك المساهمات العقارية !

لفت انتباهي عنوان تصريح لعضوة غرفة تجارة جدة نشوى طاهر تؤكد فيه رفع مقترحات تهدف لخفض أسعار سلع أساسية كالأرز والسكر واللحوم بنسبة تتراوح بين 15% و30%، ولأنني أسمع عن خفض أسعار هذه السلع منذ خمس سنوات دون أن تنخفض، بل على العكس هي في تزايد مستمر، فإنني سأعلق آمالي برقبة الأخت نشوى طاهر، فمن يعلم لعل ما فشل فيه الرجال تنجح فيه النساء!

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يقول وزير التجارة توفيق الربيعة إن وزارته مهتمة بملف المساهمات العقارية المتعثرة، مشيرا إلى أن المتبقي منها يحتاج إلى تدخل قوي من الدولة، هل يعني ذلك أن الوزارة وصلت إلى حد الشبك الأخير من المساهمات العقارية، وباتت عاجزة عن قفزه إلا بمساعدة الدولة؟! تصريح الوزير الهمام يحمل رسالة مشفرة لمن يهمه الأمر!

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البعض في «تويتر» لا يميز بين حرية الرأي وحرية الشتم!

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الرياض موعودة بشبكة النقل العام خلال 4 سنوات، وجدة خلال 7 سنوات.. سجلوا هذه المواعيد في دفاتر مواعيدكم!

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أشكر سمو أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على تفاعله مع ما كتبت عن جازان الأسبوع الماضي، كما أشكر أمين جازان المهندس عبدالله القرني الذي أكد أن مشكلة الأسر المنتجة ستجد حلا نهائيا قريبا حيث تمت ترسية مشروع إنشاء مقر دائم لهم!

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أتألم كثيرا عندما أقرأ عن الخلافات والنزاعات والمهاترات التي تحصل بين أعضاء الأندية الأدبية، فإذا كان هذا حال النخبة المثقفة في المجتمع، فكيف الحال بالعوام الجهال؟!

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سؤال: لماذا لم تعمل أجهزة إنذار ومكافحة الحريق في مبنى السنة التحضيرية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؟! لا يهم الآن أن نعرف ما الذي سبب اشتعال الحريق بقدر ما يهم أن نعرف ما الذي سبب عدم فاعلية أنظمة مكافحة الحريق في المبنى!

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أعلن محافظ المواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي عن قرب إنشاء مختبر متكامل لفحص الإطارات، والحقيقة أنني أستغرب أننا ما زلنا حتى الآن دون وجود مثل هذا المختبر لضبط التلاعب في سوق الإطارات المقلدة والرديئة رغم أنه سبب رئيسي لمعظم حوادث الطرق!

*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية