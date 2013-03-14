معتمر يلفظ أنفاسه بعد محاولة نزوله من الطابق السادس بلباس الإحرام

قرر أحد المعتمرين أن يخوض تجربة النزول عبر نافذة غرفته من الدور السادس فباءت بالفشل.. سقوطه أرضاً بعد ما فشلت محاولاته المتكررة في فتح باب الغرفة.



وقال الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة، المقدم عبدالمحسن الميمان لـ"العربية.نت": لقد تلقينا ظهر هذا اليوم بلاغاً بسقوط معتمر في العقد التاسع من العمر من أحد المباني الفندقية بحي المسفلة، وعند الانتقال إلى موقع الحادث تم إجراء المعاينة الأولية التي تشير إلى أن المعتمر قد فارق الحياة وهو من الجنسية الإندونيسية.



وأضاف الميمان أن المعتمر قرر النزول من غرفته في الدور السادس باستخدام ملابس الإحرام بعد ربطها ببعضها بعضاً كحبل للنزول، مما أدى لسقوطه على معتمر آخر من بني جلدته نتج عن ذلك إصابة الثاني وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ويشرح الميمان قائلاً "جاءت محاولة هذا المعتمر بعد أن استيقظ ووجد أن مرافقيه قد غادروا السكن متجهين إلى الحرم لأداء صلاة الظهر وقد أوصدوا باب الغرفة خلفهم, مما حدا بالمتوفي لمحاولة اللحاق بهم في الجوء إلى هذه الطريقة، إلا أن القدر كان حاضراً".