وزارة "الصحة" تغلق 19 منشأة في الرياض

أغلقت وزارة الصحة السعودية 19 منشأة طبية بعدة أحياء في مدينة الرياض، إغلاقاً تحفظياً بشكل كامل، أو جزئيا، وذلك بعد أن اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة قرار الإغلاق وفقاً لـ صحيفة "الوطن".

وأوضحت وزارة الصحة أن قرار الإغلاق لهذه المنشآت صدر بناء على ما رصدته فرق التفتيش الميدانية بإدارة القطاع الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض من مخالفات شملت العمل دون الحصول على ترخيص نهائي أو بموجب تراخيص منتهية، بالإضافة إلى تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحية، ونقص في الكوادر أو التجهيزات الطبية والخدمات المساندة.

وتتمثل هذه القرارات في إغلاق 8 مجمعات طبية، بالإضافة إلى 4 مستوصفات ومركز للبصريات نتيجة لوجود مخالفات نظامية بعد عرضها على لجنة المخالفات الطبية بصحة الرياض، حيث شملت هذه المخالفات عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الطبية أو العمل دون الحصول على تراخيص نظامية للعمل أو وجود النقص في التجهيزات الطبية في سيارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو عدم وجود الحد الأدنى من الاستشاريين في كل مجمع، بالإضافة إلى أن بعض هذه المجمعات تعمل بدون الحصول على التراخيص النهائية للكوادر أو المنشآت، وبعد العرض على لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة صدرت بحقها قرارات الإغلاق.

وتم إغلاق عيادة طبية خاصة نتيجة عدم وجود كادر التمريض والإغلاق الجزئي لأقسام طبية في ثلاثة مجمعات طبية ومستشفى، شملت أقسام العلاج الطبيعي، والتجميل والجلدية والعناية بالشعر، والمختبر وفحص العمالة الوافدة.