"التربية والتعليم" تمنع استخدام حافلاتها لنقل الحجاج

وجهت وزارة التربية والتعليم إداراتها في جميع أنحاء المملكة، بمنع استخدام الحافلات المخصصة لنقل الطلاب غير المصرح لها بنقل الحجاج بالمشاركة في أعمال الحج، وفقاً لـ صحيفة "الشرق".

وقال نائب الوزير في تعميم حصلت "الشرق" على نسخة منه، والمبني على خطاب مدير الإدارة العامة للمرور، إنه تم رصد بعض حافلات المدارس، وبأحجام مختلفة، غير مصرح لها بنقل الحجاج، وبعضها تنقل الحجاج المخالفين، مشيرا إلى أنه سبق أن صدر تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتاريخ 1/1/1433هـ، بمنع حافلات الطلاب غير المصرح لها بنقل الحجاج بالمشاركة في الحج أو نقل حجاج غير حاصلين على التصاريح اللازمة.

من جانبه أوضح مدير التربية والتعليم في محافظة جدة عبدالله الثقفي، أنه سبق أن لوحظ في موسم الحج بعض حافلات النقل المدرسي، وهذا أمر مرفوض، وتم التعامل معه وفق التوجيه، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المتعلقة بمؤسسات النقل والمتعهدين على المخالفين، التي تصل إلى الاستغناء عن خدماتهم.

بدوره أوضح وكيل وزارة الحج الناطق الإعلامي حاتم قاضي، أنه لم يصل إلى وزارة الحج قرار وزارة التربية بمنع حافلات الطلاب غير المصرح لها بنقل الحجاج بالمشاركة في الحج، وقال إن شركات نقل الحجاج لديها 20 ألف حافلة، وهي المسموح لها نظاماً بنقل الحجاج. مبينا أنه يُعقد اجتماع شهري للجنة التنفيذية لمبادرة نقل الحجاج برئاسة وكيل وزارة الحج، وعضوية وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، ومدير عام المرور، ووكيل وزارة النقل، وذلك لمراقبة نقل الحجاج، وبيّن أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع الخاص بحافلات الطلاب.

