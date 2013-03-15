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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

إنها نقلة حضارية

أصبحت الحياة في مدننا الكبري لا تطاق، وأصبح الانتقال من مكان إلى آخر داخلها رحلة من المعاناة والعذاب، وقد لا يعود منها المرء سالما نتيجة لزحمة المرور والعدد المهول من السيارات، ولا نغالي إذا قلنا إن كل واحد من السكان يمتلك سيارة، وهناك عائلات عديدة تمتلك سيارتين أو أكثر، وفضلا عن الازدحام هناك التلوث، خاصة وأنّ معظم السيارات تجاوزت عمرها الافتراضي، وأصبح عادمها ينفث السموم في المدينة، ورغم ما يشيد من كباري وأنفاق فإنّ المشكلة تزداد تعقيدا، وكان يجب منذ مدة أن نجد حلًا آخر أخذت به كلّ مدن العالم، وهو إنشاء شبكة قطارات ومتروهات كهربائية فوق الأرض وتحتها، وقد تأخرنا في تطبيق هذا الحل، ولكننا شرعنا الآن في تطبيقه، فقد أقرت الهيئة العليا لمدينة الرياض مشروع القطار الكهربائي، حيث تمّ استكمال التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية للمرحلة الأولى من المشروع، وسيتم تزويد القطار الكهربائي بعربات متطورة ومجهزة بنظام تكييف متطور، وبالنسبة لجدة أقرّ مجلس الوزراء مشروع النقل العام فيها، ويشمل شبكة قطارات وشبكة حافلات وخطّ النقل البحري وخطّ عربات الكورنيش وجسر أبحر المعلق، أمّا في مكة المكرمة فقد أعلن الدكتور أسامة البار أمين المدينة أنّ المرحلة الأولى من مشروع النقل العام فيها سيبدأ تنفيذه منتصف العام المقبل، وهذه المشاريع لن تنفذ بين ليلة وضحاها، ولكننا بدأنا نخطو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، ونأمل أن تنفذ مشاريع مماثلة في المدن الأخرى..

*نقلاً عن صحيفة "الرياض" السعودية

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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