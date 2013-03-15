حرس الحدود يقبض على 106 آلاف متسلل في 4 أشهر

قبضت دوريات حرس الحدود البرية في مختلف المناطق الحدودية خلال الشهور الأربعة الماضية، على 106 آلاف و696 متسللا من مختلف الجنسيات، وذلك خلال محاولتهم دخول المملكة بطرق غير مشروعة، كما أوردت صحيفة "الوطن".

أوضح ذلك الناطق الإعلامي بالمديرية العامة لحرس الحدود، العميد محمد بن سعد الغامدي، مبيناً أن المناطق الجنوبية كانت الأعلى في عدد المقبوض عليهم، فيما كان أغلب المتسللين من الجنسية اليمنية، إذ بلغ عددهم 89 ألفا و182 يمنيا، أما الأفارقة فقد بلغ عددهم 17 ألفا و276، فيما تقاسمت 18 جنسية مختلفة العدد المتبقي.

وأكد الغامدي أن رجال حرس الحدود يؤدون واجبهم بكفاءة واقتدار، ويتعاملون بحسب المواقف وفق خطط محكمة وتدريب عال وإمكانات تقنية متقدمة.

وقال: "دائما ما نعول على دور المواطن المخلص، الذي نعدّه مساهما فاعلا وشريكا أمينا في حفظ أمن وطنه ومجتمعه".

