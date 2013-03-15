قالوا وقلنا

قالت «عكاظ»: بدء تطبيق برنامج (نطاقات) على المنشآت الصغيرة.
• قلنا: المهم إذا جاء دور المنشآت الكبيرة لا يتحول لبرنامج (نفاقات)!!.
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•• قالت «عكاظ»: تمساح بولاية أريزونا يحصل على ذيل صناعي بديلا لذيله المبتور.
• قلنا: وعندنا المريض لا يحصل على ساق بديلة بعد البتر!!.
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•• قالت «الشرق»: الشؤون الاجتماعية تطور مهارات موظفيها للعناية بأسنانهم.
• قلنا: إذا رأيت أنياب موظف الضمان بارزة فلا تظن بأن موظف الضمان يبتسم.
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•• قال رئيس هيئة الأمر بالمعروف: سنبتعث أعضاء الهيئة لتعلم اللغة الإنجليزية!!.
• قلنا : (الابتعاث أحدث أساليب التصريف!!).
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•• قال رئيس مركز التبرع بالأعضاء: تبرع النساء بالأعضاء نادر.
• قلنا: ليس أندر من الرقم القياسي لمدة رئاستكم للمركز!!
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•• وقال أيضا: الأنظمة الصارمة قضت على تجارة الأعضاء.
• قلنا: على طاري الأنظمة الصارمة ماذا فعلتم في قضية المدمن الذي باع كليته دون علم والده؟!!!.
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•• قالت «الوطن»: المحامي محمد الزامل: برنامج (حافز) أوقف برنامج (ماهر)!!.
• قلنا: وقرار غير (ماهر) أوقف برنامج (حافز)!!.
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•• قالت «سبق»: خمس جهات تنفذ عقوبة الجلد أمام كلية البنات بالطائف في شاب ابتز طالبة بنشر صورها وسط صيحات الطالبات!!.
• قلنا: صيحات الطالبات تتساءل (لماذا أعطته المبتزة صورها؟!)!!.
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•• قالت صحيفة(الاندبندت) البريطانية: فصل البريطاني الذي جازف بحياته وأنقذ أطفالا من سمك القرش بسبب كذبه في عذر الغياب.
• قلنا: أخبر لك مسؤولين يكذبون ولا ينقذون ولا يفصلون!!.
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•• قال والد الطفل المحروق في المدرسة: مسؤول بالتعليم زار ابني في المستشفى وأعطاه (لاب توب).
• قلنا: (شكلهم حتى الهاشتاقات ما يقرونها!!).
*نقلاً عن صحيفة "عكاظ" السعودية