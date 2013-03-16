أفارقة يطلقون النار على قوات المهمات المشتركة في عسير

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير، المقدم عبدالله آل شعثان، عن تعرض قوات المهمات المشتركة في منطقة عسير لإطلاق نار من قبل متسللين أفارقة يقيمون بطريقة غير شرعية في جبال المنطقة.

وقال المقدم آل شعثان في تصريح رسمي: "توافرت معلومات عن وجود أشخاص من المقيمين بطريقة غير مشروعة خلف متنزه الأمير سلطان بالشعف، وتم التخطيط لمداهمة الموقع بعد أن تتبع آثار الأقدام عبر مناطق وعرة في الجبال المتاخمة لتهامة وعند انقطاع إثر الأقدام توقفت القوة لتمشيط المنطقة المحيطة، وأثناء ذلك تعرضت القوة لإطلاق نار عبارة عن أربع طلقات نارية، ولوحظ ثلاثة أشخاص من الجالية الإفريقية المقيمة بطريقة غير مشروعة من مصدر إطلاق النار، وتبادلت القوة معهم إطلاق النار بما تقتضيه الحالة".

وتابع المتحدث بقوله: "تمت مطاردتهم والقبض على أحدهم وبحوزته سلاح كلاشينكوف ومخزن به ثماني طلقات، وبتمشيط المنطقة عثر على سكن في أحد الجبال يوجد به أجهزة تستخدم عادة في تصنيع المسكر من أسطوانة غاز وقدور ضغط وعبوات فارغة جرى تحريزها وتسليمها مع الشخص والسلاح لشرطة الشعف وإتلاف محتويات السكن، ولا توجد إصابات وما زال العمل جارياً لتمشيط المناطق المحيطة".