الرياض تستعد لإطلاق مهرجان "مسرح الشباب" بنسخته الثانية

تستعد العاصمة السعودية الرياض الأسبوع المقبل لانطلاق مهرجان مسرح الشباب في نسخته الثانية، بمشاركة 90 ممثلاً ومخرجاً مسرحياً.

ويخوض الشبان سباقاً للفوز بأفضل نصّ وأفضل إخراج مسرحي أمام لجنة تحكيم، تضم عدداً من النقاد والمحكمين من بينهم خمس سيدات، حسب تصريحات خاصة حصلت عليها "العربية.نت".

وينطلق المهرجان بعرض "حكاية لعبة" للمؤلف عبدالله الحمد بالتزامن مع احتفاء السعودية كغيرها من الدول باليوم العالمي للمسرح، الذي يوافق الـ27 من شهر مارس/آذار في كل عام، ويرعى الاحتفال بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض وزير الثقافة والإعلام عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة.

وتتاح الفرصة للجماهير بحضور العروض المسرحية على مدى أسبوعين متتاليين، كما تم تخصيص الطابق الثاني من المسرح للنساء.

وبحسب تصريح لمدير فرع الجمعية السعودية للثقافة والفنون في الرياض رجا العتيبي خصّ به "العربية.نت" فسوف يقرأ لأول مرة الفنان السعودي عبدالله السدحان رسالة المسرح العالمية في الرياض.

وأكد العتيبي أن المسابقة تعنى بالشباب لإبراز مواهبهم وتسويقهم للقنوات الفضائية وشركات الإنتاج والمخرجين الكبار، لافتاً إلى أن الشباب هم الجيل القادم الذي سيتولى الحراك المسرحي في البلاد.

وتعكف إدارة المهرجان على إعداد الأدوات اللازمة لإنتاج فيلم قصير تصل مدته إلى خمس دقائق لكل ممثل مشارك لعرضها في ختام المهرجان، لتكون بمثابة السيرة المرئية أمام الممثلين ولجنة التحكيم.

وقال الدكتور شادي عاشور، مدير المسابقة في المهرجان، إن المسابقة حققت العام الماضي في نسختها الأولى ردود أفعال إيجابية على مستوى الفكرة والعروض والمواهب، مشيراً إلى أن العام الماضي كانت اللجنة قد اختارت نص هاملت لشكسبير ليكون النص المحوري، مبيناً أنها كانت تجربة رائعة للممثلين والمخرجين، وموضحاً أن هذا العام حافظت المسابقة على هويتها ببناء نصوص جديدة من نصوص قديمة.

