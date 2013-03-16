عقوبات مشددة على أفراد المرور ورجال الأمن "المفحطين"

كشف مدير عام المرور اللواء عبدالرحمن المقبل لـ"عكاظ"، عن عقوبات مغلظة وصارمة في حالة القبض على مفحطين من أفراد المرور أو رجال الأمن، ما لم يكن في مهمة لعملية رصد أو بحث.

وقال : "لا فرق لدينا بين أفراد المرور ورجال الأمن وغيرهم من المفحطين، بل هم سواسية في النظام، ولن يتم التردد في إيقاع أشد العقوبات عليهم إذا رصد ذلك".

وعن تدريب رجال المرور على الإسعافات الأولية، كونهم أول من يتعامل مع الحوادث المرورية، قال: "إن جميع أفراد المرور يحصلون على التدريب في الإسعافات الأولية من معهد المرور قبل التخرج، وبعد التخرج يخضعون للتطبيق في البيئة العملية، ليكونوا قادرين على أداء الإسعافات الأولية التي تمكنهم من التعامل مع بعض الحالات إلى حين وصول أفراد الهلال الأحمر".