قبول 90% من خريجي الثانوية بالجامعات هذا العام

كشف نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف، أن الجامعات تستوعب هذا العام أكثر من 90% من خريجي الثانوية العامة للبنين والبنات، وبين أن هناك لجانا تحصر خريجي الثانوية العامة للبنين والبنات في كل عام، وبناء على عددهم تضع الجامعات خطتها للقبول والتسجيل.

وأكد لـ"عكاظ"، أن الوزارة استفادت من مخصصات المرحلة الأولى والبالغة 81 مليار ريال في تنفيذ الكثير من المشاريع، منها المدن الجامعية للبنين والبنات، كليات العلوم والمستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية دشنت بمبلغ يعادل المبلغ السابق، ومؤكداً عدم وجود مشاريع تعليمية متعثرة في الجامعات السعودية.

وعن الاستفادة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للمبتعثين، قال: "الوزارة لديها لجان تعمل على متابعة المبتعثين من خريجي البرنامج، وهناك تنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية والعمل، بالإضافة إلى أيام المهنة التي تنفذ في أمريكا وبريطانيا بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص لاستقطاب المبتعثين المتميزين".

لافتاً إلى أن هناك توجيها من وزير التعليم العالي لاستقطاب المبتعثين في الجامعات والقطاع الخاص.

وكان نائب وزير التعليم العالي قد عقد اجتماعاً بمنسقي الجامعات السعودية خلال الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية للمؤتمر العلمي الرابع لطلاب وطالبات التعليم العالي، الذي يعقد خلال الفترة من 19-22 جمادى الآخرة، وقال: "إن الطالب هو المحور الأساسي في العملية التعليمية في مجالات التعليم العالي في المملكة".

وأضاف أن، المؤتمر يحمل أهمية وطابعاً خاصاً لإقامته في أقدس بقاع الأرض مكة المكرمة، واقترح تبني ودعم المشاركات البحثية المتميزة للطلاب والطالبات، وإرسال المتميزين منهم إلى رحلات علمية دولية للاستفادة من الخبرات الجامعية العالمية في فترة الصيف.

من جهته أوضح وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات الدكتور عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ، أنه تم تحديد 2500 محكم للأعمال المشاركة في المؤتمر، مبيناً أن مجموع المشاركات بلغ 4572 مشاركة في مختلف المحاور، منها في البحث العلمي 2875 بحثاً، وفي الخدمة المجتمعية والابتكارات وريادة الأعمال والإلقاء العربي والأفلام الوثائقية 759 مشاركة.

بالإضافة إلى 938 مشاركة في مجال التصوير التشكيلي والضوئي والخط العربي والرسم التشكيلي والكاريكاتوري والفن الرقمي.