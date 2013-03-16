موتُ جازان العام

شهر رمضان لم يبدأ بعد، لتبدأ معه كل المسلسلات الدرامية التي يخصصها منتجوها للعرض خلال الشهر الكريم، لكن وزارة الصحة/ صحة جازان المؤسسة الرسمية صاحبة الحقوق الأصلية للمسلسلات الكوارثية، تعوّضنا عن ذلك لأنها لاتزال منذ كم؟ ونيّف، تعرض مسلسلها الأطول «الإهمال والفوضى» من إنتاج الوزارة وصحة جازان ومستشفيات الأخيرة.

وفي كل حلقة جديدة منه يتفنن منتجوه وأبطاله وممثلوه ومخرجوه في عمل مشاهد يختلط فيها التراجيدي بالكوميدي بالسوريالي، كما هو مشهد رهام الحكمي قبلاً ثم الفتاة حنان التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الملك فهد المركزي بعد أن نُقل إليها بالخطأ دم ملوث بجرثومة، هذه الجرثومة يقال إنها موجودة في المستشفى منذ سبع سنين!! يا إلهي كيف ينظر إلينا بعض المسؤولين؟! وما هي هذه المنطقة بالنسبة إليهم! اقرأوا معي خبر الزميلة «عكاظ» يوم أمس الأول: «اتهم مواطن مستشفى حكومياً بالتسبب في وفاة طفله البالغ من العمر ثلاثة أشهر، بحقنه بمضاد حيوي قوي لم يتحمله جسمه الغض». وروى المواطن سامي عقيلي التفاصيل لـ»عكاظ»، قائلاً إن ابنه أمجد أصيب بالتهاب رئوي وزكام وارتفاع في درجة الحرارة، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى جازان العام في السادس والعشرين من ربيع الآخر الماضي، حيث أعطي مغذيات وإبرة في الوريد، قال عنها الطبيب المعالج «حقنة بأقوى مفعول ليشفى بسرعة»! وأبان عقيلي أنه لاحظ أثناء غسل ابنه بعد وفاته وجود غرزتين أسفل بطنه، بينما قال عدد من أقاربه إن الأطباء الذين أشرفوا على الحالة اعترفوا بالخطأ الطبي وقالوا لوالد أمجد «أخطأنا ونرجو منك أن تسامحنا». (انتهى).

هذا لم يعد مستشفى جازان العام بل موت جازان العام، كما أن هذه المشاهد التي تم ويتم عرضها، كالعادة، في جازان لن تكون الأخيرة، لأنها، أي جازان، تكاد تستأثر بأكبر العروض درامية لوزارة الصحة، كونها المنطقة الأكثر قابلية لهذا النوع من الدراما عبر تاريخ طويل من تراكمات البؤس والضياع والتردي.

ترى من هو هذا (ولد أبوه) كي يخرج إلينا واثقاً حازماً ومسارعاً إلى تخليص هذه المنطقة، وإلى إنقاذ الناس من الذين يعبثون بمصائرهم ويقتلون أحلامهم ويلقون بحقوقهم في واد سحيق لا قرار له؟

*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية.