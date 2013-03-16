وزير التربية: التحول لمجتمع المعرفة خلال 10 سنوات

كشف وزير التربية والتعليم، الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، خلال لقائه بالقيادات التربوية بتعليم المنطقة الشرقية، عن تركيز وزارته على ثلاثة محاور، تبدأ بالمعلم، ثم البيئة المدرسية والأسرة، وسير الوزارة نحو تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين بالتحول لمجتمع المعرفة بحلول عام 1444هـ، أي خلال 10 سنوات.

وأكد أن الوزارة تسعد بأن تضم أكثر من 700 ألف موظف وموظفة، يشكلون 60% من موظفي الدولة، مبيناً أن العمل جارٍ وفق برامج وتنظيمات طموحة تصب جميعها في الاستثمار في أبنائنا الطلاب.

وأشار وزير التربية إلى أن الوزارة ستمنح الشركات المتخصصة جزءاً من المهام التي كانت تعيق الوزارة نحو الاهتمام بمسؤولياتها وواجباتها، كالمشاريع المدرسية والاهتمام بالبنية التحتية، وصولاً إلى بناء صناعة اقتصادية مبنية على مفاهيم تعود بمردود عالٍ على البلاد.

وأشار إلى أن شركة تطوير التعليم تعمل على هذا الجانب، والطريق أمامنا طويل وكبير في هذا المجال.

واستعرض خلال اللقاء مسيرته في الوزارة على مدى أربع سنوات، والتي وصفها بالصعبة جداً، مشيراً إلى عدم قناعته بما يجري في قطاع التعليم في ظل الإمكانيات المتوافرة، والدعم السخي من الحكومة، وبين أن هناك الكثير من الحلول وفرص التحسين على عدة صعد، وفق التوجهات المستقبلية للوزارة.

من جهته، رحب مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، الدكتور عبدالرحمن المديرس، بوزير التربية والتعليم بين منسوبي تعليم الشرقية، مؤكداً أن أسرة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية تسير وفق الرؤى والخطط الطموحة لدى الوزارة للتوجه لمجتمع المعرفة بحلول عام 1444هـ، والتركيز على أن تكون الجودة هي خيارنا وغايتنا الأولى والأخيرة في ظل الدعم الذي نلقاه من الدولة.

حضر اللقاء مديرو ورؤساء الأقسام بالإدارة، إضافة إلى مديري مكاتب التربية والتعليم والمشرفين التربويين.