"الصحة" تعتزم ربط جميع المستشفيات بنظام بيانات أمني

أكد وكيل وزارة الصحة للإمداد والتشغيل الدكتور صلاح المزروع، أن إدارة الأمن والسلامة تعتزم إيجاد قاعدة بيانات لربط جميع المديريات والمستشفيات والمراكز الصحية بغرفة تحكم كبرى داخل الوزارة، وذلك لمساعدة المناطق الطرفية في المستقبل على إيصال المعلومات المطلوبة لها.

وأضاف د.المزروع لـ"العربية" خلال افتتاحه اليوم غرفة تحكم وعمليات الأمن والسلامة في مبنى ديوان وزارة الصحة، أن الإدارة تمكنت من ربط جميع أنظمة الأمن والسلامة بجميع مباني الوزارة الأربعة في الأبراج, ومبنى الوزارة القديم وإدارات الهيئات الطبية بالمربع ومباني مجمع الوزارة في السليمانية، وسيتم لاحقاً استكمال ربط المناطق والمحافظات بغرفة تحكم لعمليات الأمن والسلامة في الوزارة.

وأوضح أن إدارة الأمن والسلامة في الوزارة تعتبر إدارة مكملة لبعضهما البعض ومساندة لما يقوم به الموظفون والعاملون في الوزارة ووجودهما عامل مساعد وهما وجهان لعمله واحدة، مبينا أن المسؤولين في الوزارة لن يدخروا جهدا في دعم هذه الإدارة والإدارات الأخرى.

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة المهندس أنس الزيد أن وزارة الصحة خطت خطوة كبيرة في استخدام التقنية في مجال الأمن والسلامة، مبيناً أن غرفة التحكم والعمليات في الوزارة لها أهمية في مراقبة جميع العمليات على الأرض وتساهم في التقليل من مخاطر وقوع الحوادث وتلقي جميع الاتصالات والملاحظات مع مشاهدتها.

وفي السياق ذاته، أطلع وكيل وزارة الصحة للإمداد والتشغيل عددا من مسؤولي الوزارة على إمكانيات وتجهيزات غرفة التحكم التي شملت كاميرات المراقبة والإنذار والأجهزة اللاسلكية التي تربط مواقع الوزارة الأربعة في الأبراج ومبنى الوزارة القديم وإدارات الهيئات الطبية بالمربع ومباني مجمع الوزارة في السليمانية ثم استمع سعادة الوكيل لشرح مفصل عن خطة الإدارة العامة للأمن والسلامة بربط المديريات بالمناطق والمحافظات بغرفة التحكم والعمليات الرئيسية.

الجدير بالذكر أن خطة الإدارة العامة للأمن والسلامة التي تمتد لثلاث سنوات وتعتمد على استخدام التقنية من شبكات وأنظمة مراقبة بمتابعة عمل وحماية منشآت الوزارة التي تزيد عن ثلاثة آلاف مبنى بمناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال قيام كل مديرية بإنشاء غرفة عمليات للأمن والسلامة وذلك لتراقب به المستشفيات والمراكز الصحية والمباني الإدارية والمستودعات التابعة لها على مدار الساعة، ثم تقوم الوزارة من خلال غرفة التحكم التي تم افتتاحها بالربط مع غرف عمليات المديرية.

